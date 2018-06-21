بولتون يزور موسكو للتحضير لقمة ترامب وبوتين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 11:01 صباحا
جون بولتون. (فرانس برس)

قالت مصادر إن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل للتحضير للقمة التي ستجمع الرئيسين الأميركي والروسي.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن المصادر قولها إن بولتون يخطط لزيارة موسكو مطلع الأسبوع المقبل، بحسب وكالة «رويترز».

كان الكرملين قال، الثلاثاء الماضي، إنه ما من خطط لعقد اجتماع بين الرئيسين قبل قمة حلف شمال الأطلسي. ومن المتوقع أن يحضر ترامب قمة الحلف في بروكسل يومي 11 و12 يوليو المقبل.

ورفض كل من الكرملين والبيت الأبيض تأكيد وجود أي اتفاق لعقد القمة حتى الآن.

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