إردوغان يلمح لإمكانية تشكيل ائتلاف إذا لم يحقق غالبية برلمانية

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأعضاء من حزب العدالة والتنمية خلال حشد انتخابي (رويترز)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم قد يسعى إلى تشكيل ائتلاف إذا أخفق في الحصول على غالبية برلمانية في الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تحتاج إلى جولة ثانية، وأن حزب «العدالة والتنمية» قد يخسر غالبيته في البرلمان المؤلف من 600 مقعد، وفق ما أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الخميس.

وفي مقابلة مع إذاعة «كرال إف إم أجريت» مساء أمس الأربعاء، قال إردوغان: «إذا كان العدد أقل من 300 (مقعد) فقد نسعى لائتلاف»، مضيفًا أن احتمال حدوث ذلك «ضعيف جدًا جدًا».

وشكَّل حزب «العدالة والتنمية» تحالفًا مع حزب الحركة القومية قبل الانتخابات التي ستكون إيذانًا بالتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي قوي جديد، نال تأييدًا بغالبية بسيطة في استفتاء أجري العام الماضي. وشكلت أحزاب المعارضة تحالفًا أيضًا.

وكان زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، قال، الثلاثاء، إنه من الممكن إجراء انتخابات أخرى إذا فشل تحالفه مع «حزب العدالة والتنمية» في الفوز بغالبية برلمانية في انتخابات، الأحد.