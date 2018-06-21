إردوغان يلمح لإمكانية تشكيل ائتلاف إذا لم يحقق غالبية برلمانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 10:26 صباحا
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأعضاء من حزب العدالة والتنمية خلال حشد انتخابي (رويترز)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم قد يسعى إلى تشكيل ائتلاف إذا أخفق في الحصول على غالبية برلمانية في الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تحتاج إلى جولة ثانية، وأن حزب «العدالة والتنمية» قد يخسر غالبيته في البرلمان المؤلف من 600 مقعد، وفق ما أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الخميس.

وفي مقابلة مع إذاعة «كرال إف إم أجريت» مساء أمس الأربعاء، قال إردوغان: «إذا كان العدد أقل من 300 (مقعد) فقد نسعى لائتلاف»، مضيفًا أن احتمال حدوث ذلك «ضعيف جدًا جدًا».

وشكَّل حزب «العدالة والتنمية» تحالفًا مع حزب الحركة القومية قبل الانتخابات التي ستكون إيذانًا بالتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي قوي جديد، نال تأييدًا بغالبية بسيطة في استفتاء أجري العام الماضي. وشكلت أحزاب المعارضة تحالفًا أيضًا.

وكان زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، قال، الثلاثاء، إنه من الممكن إجراء انتخابات أخرى إذا فشل تحالفه مع «حزب العدالة والتنمية» في الفوز بغالبية برلمانية في انتخابات، الأحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان: «بعض السجون» الليبية تشبه «معسكرات الاعتقال النازية»
ليبيا
بالفيديو.. البرازيل تفوز على كوستاريكا في الدقائق الأخيرة
رياضة عالمية
«النـصر» غاب طويلًا وعاد كبيرًا ...
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: الجيش يحشد.. وبيانات الخارج تتواصل
ليبيا
كرواتيا «تقبض» على ميسي لـ«تهين» الأرجنتين بثلاثية خيالية
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الأب بعد العيد!
كاريكاتير
قطع خدمة الإنترنت بالجزائر «لمنع الغش»
دولى
أوزيل: المنتخب الألماني يستفيد من دعائي أكثر من النشيد الوطني
رياضة عالمية
هل دونالد ترامب «نزيه» بما فيه الكفاية لبيع الكحول؟
منوعات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة