كيم وشي يتفقان على تعزيز التعاون «الاستراتيجي والتكتيكي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 10:03 صباحا
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والرئيس الصيني شي جين بينغ (الإنترنت)

بحث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والرئيس الصيني شي جين بينغ إجراءات تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين خلال لقاء ثانٍ جمعهما أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، أن الاجتماع جاء في اليوم الثاني والأخير من زيارة الزعيم الكوري الشمالي بكين، حيث أطلع الرئيس الصيني على تفاصيل القمة التي جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة الأسبوع الماضي.

وتبادل الطرفان «وجهات نظر مهمة بشأن الموقف الحالي والجديد».

وكانت تقارير في وسائل إعلام كورية شمالية أفادت بأن كيم وشي توصلا، الثلاثاء، إلى تفاهم بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بعد أن بحثا نتائج القمة بين كيم وترامب.

والتقى ترامب وكيم الأسبوع الماضي في سنغافورة، حيث أعلن الزعيم الكوري الشمالي التزامه بـ«العمل من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية». أما ترامب فقال إنه سيوقف التدريبات العسكرية المشتركة بين بلاده وكوريا الجنوبية، واصفًا إياها بأنها «استفزازية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان: «بعض السجون» الليبية تشبه «معسكرات الاعتقال النازية»
ليبيا
بالفيديو.. البرازيل تفوز على كوستاريكا في الدقائق الأخيرة
رياضة عالمية
«النـصر» غاب طويلًا وعاد كبيرًا ...
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: الجيش يحشد.. وبيانات الخارج تتواصل
ليبيا
كرواتيا «تقبض» على ميسي لـ«تهين» الأرجنتين بثلاثية خيالية
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الأب بعد العيد!
كاريكاتير
قطع خدمة الإنترنت بالجزائر «لمنع الغش»
دولى
أوزيل: المنتخب الألماني يستفيد من دعائي أكثر من النشيد الوطني
رياضة عالمية
هل دونالد ترامب «نزيه» بما فيه الكفاية لبيع الكحول؟
منوعات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة