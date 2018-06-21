كيم وشي يتفقان على تعزيز التعاون «الاستراتيجي والتكتيكي»

زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والرئيس الصيني شي جين بينغ (الإنترنت)

بحث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والرئيس الصيني شي جين بينغ إجراءات تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين خلال لقاء ثانٍ جمعهما أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، أن الاجتماع جاء في اليوم الثاني والأخير من زيارة الزعيم الكوري الشمالي بكين، حيث أطلع الرئيس الصيني على تفاصيل القمة التي جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة الأسبوع الماضي.

وتبادل الطرفان «وجهات نظر مهمة بشأن الموقف الحالي والجديد».

وكانت تقارير في وسائل إعلام كورية شمالية أفادت بأن كيم وشي توصلا، الثلاثاء، إلى تفاهم بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بعد أن بحثا نتائج القمة بين كيم وترامب.

والتقى ترامب وكيم الأسبوع الماضي في سنغافورة، حيث أعلن الزعيم الكوري الشمالي التزامه بـ«العمل من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية». أما ترامب فقال إنه سيوقف التدريبات العسكرية المشتركة بين بلاده وكوريا الجنوبية، واصفًا إياها بأنها «استفزازية».