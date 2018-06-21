بعد قمة ترامب وكيم.. طوكيو توقف تدريبات دفاعية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. (رويترز)

قررت اليابان، اليوم الخميس، وقف تدريبات تهدف للاستعداد للتصدي لهجوم صاروخي من كوريا الشمالية، وذلك بعد أن خففت القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من حدة التوتر.

وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء الياباني، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إن المكتب سيدلي بإعلان بشأن المناورات غدًا الجمعة.

والتقى ترامب وكيم الأسبوع الماضي في سنغافورة، حيث أعلن الزعيم الكوري الشمالي التزامه بـ«العمل من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية». أما ترامب فقال إنه سيوقف التدريبات العسكرية المشتركة بين بلاده وكوريا الجنوبية، واصفًا إياها بأنها «استفزازية».

ورحبت اليابان بالقمة باعتبارها خطوة أولى نحو نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، لكنها قالت أيضًا حينها إن التدريبات المشتركة بين واشنطن وسول رادع مهم لتهديدات كوريا الشمالية.|