مسؤول أميركي: زعيم كوريا الشمالية تعهد بتدمير موقع صاروخي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. (أرشيفية: الإنترنت)

نقل مسؤول أميركي عن الرئيس دونالد ترامب قوله إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تعهد بتدمير موقع صاروخي في غرب البلاد كان يستخدم في اختبار محركات الصواريخ بعيدة المدى.

وقال ترامب للصحفيين بعد قمته التاريخية مع كيم: إن «الزعيم الكوري الشمالي تعهد بتفكيك إحدى المنشآت الصاروخية مما يمثل أحد أكبر التنازلات التي قدمتها بيونغ يانغ خلال قمة سنغافورة».

وأشار مسؤول أميركي، يوم الأربعاء، إلى الموقع قائلاً إنه يعرف باسم (منصة سوهاي) لإطلاق الأقمار الصناعية، وإن كوريا الشمالية «كانت تستخدم الموقع في اختبار محركات الوقود السائل لصواريخها الباليستية بعيدة المدى».

وتقول بيونغ يانغ إن لديها صواريخ يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة. وقال المسؤول لوكالة «رويترز» طالبًا عدم ذكر اسمه: «وعد الزعيم كيم بأن تدمر كوريا الشمالية قريبًا موقعًا لاختبار محركات الصواريخ». ولا يوجد جدول زمني محدد لتدمير الموقع كما لم تؤكد كوريا الشمالية أن كيم قطع مثل هذا الوعد.

وقالت (38 نورث) وهي مجموعة لمراقبة كوريا الشمالية مقرها الولايات المتحدة إن تحليلاً جرى نهاية الأسبوع الماضي يخلو من أي إشارة لنشاط يتعلق بتفكيك منصة سوهاي أو أي موقع لاختبار الصواريخ. ولا يعرف الكثير عن موقع سوهاي الموجود في منطقة «تونجتشانج-ري» باستثناء تصريحات المحللين وما تذيعه وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأفادت تقارير بأن تاريخ إنشاء الموقع يرجع إلى العام 2008 وإن هناك منشآت أبحاث قريبة منه لتطوير الصواريخ بالإضافة إلى برج يمكنه دعم الصواريخ الباليستية. ويستخدم الموقع بالأساس في اختبار محركات بايكتوسان الكبيرة التي تستخدم في صواريخ بعيدة المدى مثل الصاروخ «هواسونج-15».