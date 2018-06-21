ترامب: كوريا الشمالية أعادت رفات 200 جندي أميركي خاضوا الحرب الكورية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن كوريا الشمالية أعادت، الأربعاء، رفات 200 جندي أميركي مفقودين منذ الحرب الكورية، لكن لم يرد تأكيد رسمي لذلك من سلطات الجيش.

وقال ترامب، أمام حشد لمؤيديه بولاية مينيسوتا: «استعدنا أبطالنا العظماء الراحلين. أعيدت الرفات اليوم. أعيدت بالفعل 200 منها»، وفق ما أوردت «رويترز»، اليوم الخميس.

وقُتل ما يربو على 36500 جندي أميركي خلال الحرب الكورية. وكان مسؤولون أميركيون أشاروا إلى أن كوريا الشمالية ستسلم خلال أيام عددًا كبيرًا من الرفات إلى قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية، على أن تُنقل بعد ذلك إلى قاعدة هيكام الجوية في هاواي.

والتقى ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في قمة تاريخية الأسبوع الماضي، استضافتها سنغافورة، وقال إن كيم وافق على إعادة رفات جنود أميركيين.

وتشير بيانات الجيش الأميركي إلى أن مصير نحو 7700 جندي لا يزال غير معروف منذ الحرب الكورية، التي دارت بين عامي 1950 و1953. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن مسؤولي كوريا الشمالية أشاروا في الماضي إلى أن بحوزتهم رفات 200 جندي أميركي.