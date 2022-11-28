بثنائية برونو .. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت على استاد لوسيل مباراة المنتخب البرتغالي أمام نظيره منتخب الأوروجواي بفوز البرتغال بثنائية برونو فرنانديز، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأخيرة لكأس العالم 2022، لتضمن البرتغال الصعود للدور المقبل من المونديال بعد تصدرها المجموعة بست نقاط.

وأصبح المدافع بيبي أكبر لاعبًا سنًا يشارك مع البرتغال في منافسات كأس العالم على مر التاريخ (39 عامًا و 275 يومًا).

وحاول لاعبو البرتغال إحراز الهدف الأول منذ البداية، لكن دفاع الأوروغواي بقي صامدًا، أمام الهجمات البرتغالية، لتمر نصف ساعة من الاستحواذ السلبي للبرتغال، إذ لم تصل الكرة بين الثلاث خشبات.

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وفي أول فرصة خطيرة في المباراة، توغل متوسط ميدان الأوروغواي رودريغو بيتانكور من منتصف الملعب، حتى انفرد بالحارس البرتغالي ديوغو كوستا بعد مراوغة لاعبي الدفاع بشكل مثالي، إلا أنه سددها في جسد الحارس.

إصابة الظهير الأيسر للبرتغال

وتعرض الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديش لإصابة في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليغادر أرض الملعب ويحل مكانه الظهير رافاييل جاريرو.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق كوقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل.

في الشوط الثاني حاول «برازيل أوروبا» تسجيل الهدف الأول، عن طريق المهاجم جواو فيليكس، لكن كرته مرت جانبية، لكن عند الدقيقة 54، لاعب الوسط برونو فرنانديز قدم عرضية رائعة، طار عليها المهاجم كرستيانو رونالدو، مسجلًا الهدف الأول للبرتغال، والذي احتسب لبرونو، إذ لم يلمس رونالدو الكرة.

وجاءت أخطر الكرات لمنتخب الأوروغواي بقدم المهاجم لويس سواريز في الدقيقة 74، إذ دخل بديلًا، لكن كرته ارتطمت بالشباك الخارجية، ولم يستطع «الألبا سيليستي» معادلة النتيجة ليخسر المباراة بهدف نظيف.