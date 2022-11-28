البرتغال تتعادل سلبيا في الشوط الأول أمام الأوروغواي

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى على استاد لوسيل الشوط الأول من مباراة المنتخب البرتغالي أمام نظيره منتخب الأوروجواي بالتعادل السلبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2022.

وأصبح المدافع بيبي أكبر لاعبًا سنًا يشارك مع البرتغال في منافسات كأس العالم على مر التاريخ (39 عامًا و275 يومًا).

وحاول لاعبو البرتغال إحراز الهدف الأول منذ البداية، لكن دفاع الأوروغواي بقي صامدًا أمام الهجمات البرتغالية، لتمر نصف ساعة من الاستحواذ السلبي للبرتغال، إذ لم تصل الكرة بين الثلاث خشبات.

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أخطر فرص المباراة

وفي أول فرصة خطيرة في المباراة، توغل متوسط ميدان الأوروغواي رودريغو بيتانكور من منتصف الملعب، حتى انفرد بالحارس البرتغالي ديوغو كوستا بعد مراوغة لاعبي الدفاع بشكل مثالي، إلا أنه سددها في جسد الحارس.

إصابة ظهير البرتغال

وتعرض الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديش لإصابة في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليغادر أرض الملعب ويحل مكانه الظهير رافاييل جاريرو.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق كوقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل.