برهالتر: جاهزون لمواجهة إيران.. ونطلب دعم الجماهير

القاهرة - بوابة الوسط

توقع مدرب المنتخب الأميركي غريغ برهالتر أن تكون المواجهة غدًا أمام المنتخب الإيراني حماسية للغاية، إذ يلتقي المنتخبان في ختام الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس العالم 2022.

وأشار برهالتر إلى أن المنتخبين يدخلان المباراة رغبة في تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل، مؤكدًا أنه يعمل على حل الجانب الهجومي للمنتخب الأميركي، وذلك حسب تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراته غدًا الثلاثاء أمام المنتخب الإيراني على ستاد الثمامة بالعاصمة قطر والذي نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وطالب المدرب الأميركي لاعبيه بالهدوء وعدم التأثر بالضغوطات التي سيضعها عليه لاعبو المنتخب الإيراني، بالنظر إلى ما حدث في المباراة الأخيرة لهم أمام ويلز، وأكد على جاهزية لاعبيه واستعدادهم للفوز بهذه المواجهة.