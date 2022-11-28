فان غال: نهاية مشواري مع هولندا بنهاية المونديال.. ومواجهة قطر صعبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب المنتخب الهولندي لويس فان غال أن مهمته مع «الطواحين» تنتهي بنهاية مشوارهم في كأس العالم 2022، وذلك بعد أن أتم الاتحاد الهولندي الاتفاق مع مدرب بديل.

وقال فان غال إن المباراة أمام المنتخب القطري لن تكون سهلة إطلاقًا، فجميع المقابلات في المونديال لا تقبل التوقع، وبالنظر إلى النتائج في الجولتين الأوليين، لا يمكننا الاستهانة بأي منتخب، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وأكد لويس أن منتخب بلاده سيدخل اللقاء بكامل التركيز، والسعي لتحقيق الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارة المجموعة، لتجنب المفاجآت.

المنتخبان بنفس طريقة اللعب

وأشار المدرب الهولندي إلى أن منتخب قطر يعتمد على نفس الطريقة في اللعب، حيث يتواجد في الخلف خمسة مدافعين، وثلاثة لاعبين في الوسط، ويهاجم باثنين، ويتميز «العنابي» بالارتداد الهجومي السريع، لذلك يجب أن يكون «الطواحين» في كامل تركيزهم.

وأردف قائلًا: ستكون المباراة بمثابة لعبة شطرنج اعمادًا على النواحي التكتيكية بين المنتخبين، نرغب بالاستحواذ على الكرة وخلق العديد من الفرص بغية تحقيق الفوز والتأهل من المجموعة.