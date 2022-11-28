Atwasat

فان غال: نهاية مشواري مع هولندا بنهاية المونديال.. ومواجهة قطر صعبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 04:35 مساء
فان غال: نهاية مشواري مع هولندا بنهاية المونديال.. ومواجهة قطر صعبة
المدرب الهولندي لويس فان غال من المؤتمر الصحفي لمباراة هولندا وقطر, 28 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مدرب المنتخب الهولندي لويس فان غال أن مهمته مع «الطواحين» تنتهي بنهاية مشوارهم في كأس العالم 2022، وذلك بعد أن أتم الاتحاد الهولندي الاتفاق مع مدرب بديل.

وقال فان غال إن المباراة أمام المنتخب القطري لن تكون سهلة إطلاقًا، فجميع المقابلات في المونديال لا تقبل التوقع، وبالنظر إلى النتائج في الجولتين الأوليين، لا يمكننا الاستهانة بأي منتخب، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

- رسميا.. قطر تودع المونديال بعد تعادل هولندا والإكوادور
- الخسارة الثانية في المونديال.. قطر على مشارف توديع البطولة

وأكد لويس أن منتخب بلاده سيدخل اللقاء بكامل التركيز، والسعي لتحقيق الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارة المجموعة، لتجنب المفاجآت.

المنتخبان بنفس طريقة اللعب
وأشار المدرب الهولندي إلى أن منتخب قطر يعتمد على نفس الطريقة في اللعب، حيث يتواجد في الخلف خمسة مدافعين، وثلاثة لاعبين في الوسط، ويهاجم باثنين، ويتميز «العنابي» بالارتداد الهجومي السريع، لذلك يجب أن يكون «الطواحين» في كامل تركيزهم.

وأردف قائلًا: ستكون المباراة بمثابة لعبة شطرنج اعمادًا على النواحي التكتيكية بين المنتخبين، نرغب بالاستحواذ على الكرة وخلق العديد من الفرص بغية تحقيق الفوز والتأهل من المجموعة.

قطر بلا حظوظ في المباراة
وتلتقي هولندا غدًا في الخامسة بتوقيت ليبيا على ملعب البيت، منتخب قطر في إطار الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للمونديال، ولا تملك قطر أي حظوظ في المباراة بعد أن خسرت أول مبارتين، لتكون أول منتخب يودع هذه النسخة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا

باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم ...
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب

العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب
أول هدف من ركلة حرة.. حقائق من مباراة المغرب وبلجيكا

أول هدف من ركلة حرة.. حقائق من مباراة المغرب وبلجيكا
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
فان غال: نهاية مشواري مع هولندا بنهاية المونديال.. ومواجهة قطر صعبة
فان غال: نهاية مشواري مع هولندا بنهاية المونديال.. ومواجهة قطر ...
مدرب منتخب قطر: نسعى للخروج مرفوعي الرأس وجعل جماهيرنا فخورة
مدرب منتخب قطر: نسعى للخروج مرفوعي الرأس وجعل جماهيرنا فخورة
برهالتر: جاهزون لمواجهة إيران.. ونطلب دعم الجماهير
برهالتر: جاهزون لمواجهة إيران.. ونطلب دعم الجماهير
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022...
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022...
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على الموعد بتوقيت طرابلس
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على ......
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية بمونديال قطر
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية ......
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ...
المزيد
بثنائية برونو .. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال
بثنائية برونو .. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من ......
كاسيميرو: سعيد بالفوز ومساعدة بلادي
كاسيميرو: سعيد بالفوز ومساعدة بلادي...
البرتغال تتعادل سلبيا في الشوط الأول أمام الأوروغواي
البرتغال تتعادل سلبيا في الشوط الأول أمام الأوروغواي...
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو...
برهالتر: جاهزون لمواجهة إيران.. ونطلب دعم الجماهير
برهالتر: جاهزون لمواجهة إيران.. ونطلب دعم الجماهير...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط