غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

اقتنص المنتخب الغاني ثلاث نقاط مهمة في المجموعة الثامنة بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في مباراة مثيرة بالجولة الثانية من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

سجل للفائز محمد ساليسو في الدقيقة 24، قبل أن يضيف محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 35 من الشوط الأول، قبل أن يسجل في الشوط الثاني محمد قدوس مجددا في الدقيقة 68 ويرجح كفة غانا في الفوز بالمباراة.

وشهد الشوط الثاني هدفين لكوريا الجنوبية سجلهما تشوجوسونج، ليبقى المنتخب الكوري برصيده السابق نقطة واحدة من تعادل في الجولة الأولى أمام الأوروغواي.

جاء تشكيل كوريا الجنوبية: سيونج جيو كيم ومون هوان كيم ومين جاي كيم ويونج جون كيم وجين سو كيم وإن بيون هوانج وويونج جونج وشانوج هوون كوون وويونج جيونج وهيونج مين سون وجوي سونج تشو.

أما تشكيل غانا: لورانس أتي وطارق لامبتي ودانييل أمارتي ومحمد ساليسو وجيدون مينساه وتوماس بارتي وساليس عبد الصمد ومحمد قدوس وأندري آيو وإينياكي ويليامز وجوردان آيو.

مباراة غانا وكوريا الجنوبية. (إنترنت)

مباراة غانا وكوريا الجنوبية. (إنترنت)

مباراة غانا وكوريا الجنوبية. (إنترنت)

مباراة غانا وكوريا الجنوبية. (إنترنت)