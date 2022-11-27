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أبوسليم يحل ضيفا على الخمس في الدوري الليبي «دورينا».. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 27 نوفمبر 2022, 03:06 مساء
أبوسليم يحل ضيفا على الخمس في الدوري الليبي «دورينا».. الأحد
مباراة لفريق أبوسليم. (صفحة نادي أبوسليم عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع مباراة واحدة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، فعلى ملعب مدينة الخمس يشهد مباراة أبوسليم ثاني المجموعة الثانية بثماني نقاط من أربع مباريات، مع الخمس عاشر المجموعة برصيد نقطة واحدة.

بقية المباريات
وغدًا الإثنين على ملعب بنينا ببنغازي التحدي عاشر المجموعة الأولى بنقطة واحدة، يلتقي الصداقة خامس المجموعة بأربع نقاط، وعلى ملعب البيضاء النصر ثاني المجموعة الأولى بثماني نقاط يحل ضيفًا على الأخضر متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة تسع نقاط من ثلاث مباريات.

-المسابقات تعتمد نتيجة مؤجلة لـدارنس والنصر في «دورينا»

وعلى ملعب مدينة الزاوية الأولمبي ثامن المجموعة الثانية بثلاث نقاط، يستضيف الأهلي طرابلس رابع المجموعة بـ6 نقاط من ثلاث مباريات، وعلى ملعب أبوسليم المحلة بثلاث نقاط من أربع مباريات يواجه الاتحاد المصراتي بنقطة واحدة من أربع مباريات.

مواجهات الثلاثاء
يشهد ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء ختام الجولة الخامسة بمباراة شباب الجبل، بثلاث نقاط من أربع مباريات مع دارنس بخمس نقاط من أربع مباريات.

مفكرة الجولة الخامسة
الاتحاد × السويحلي (2-0)
الهلال × الصقور (0-0)
أساريا × المدينة (2-0)
التعاون × الأهلي بنغازي (1-0)

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