ميسي يقود الأرجنتين لعبور المكسيك والتمسك بحظوظها في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

أبقت الأرجنتين على آمالها بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر في كرة القدم، وذلك بفضل قائدها ونجمها ليونيل ميسي الذي قادها للفوز على المكسيك 2-صفر، السبت، على ملعب «لوسيل» لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

واستهل ميسي ورفاقه المشاركة الثامنة عشرة لأبطال عامي 1978 و1986 بأسوأ طريقة ممكنة بعد سقوط صادم على يد السعودية 1-2 في لقاء تقدموا خلاله بهدف نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني السابق. وكان ميسي على الموعد مجددا ضد المكسيك بتسجيله هدف التقدم من تسديدة جميلة (64) ثم تمريره كرة الهدف الثاني الذي سجله البديل إنسو فرنانديس (87).