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حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 02:08 مساء
حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم
حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي. (فرانس برس)
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أفاد عدد من المشتركين في منصة البث التدفقي الرسمية لكأس العالم بحجب جزئي في السعودية، وأكدوا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمة منذ انطلاق كأس العالم في 20 نوفمبر، حيث تعرضت منصة البث التدفقي الرسمية لكأس العالم لحجب جزئي في معظم أرجاء السعودية، على ما أفاد مشتركون، وقالوا إنهم لم يتلقوا تفسيرًا للعطل المفاجئ.

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ومنصة «تود» مملوكة لمجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية التي جرى حظرها في  السعودية لسنوات خلال فترة القطيعة بين البلدين، ولكنها استأنفت عملها في أكتوبر 2021، وقالت مجموعة «بي إن» في بيان أرسلته إلى المشتركين «نظرًا لأمور خارجة عن إرادتنا، نشهد انقطاعًا في الخدمة في السعودية، وهو ما يؤثر حاليًا على تلفزيون تود، الشريك الرسمي لبث كأس العالم في قطر 2022، سنمدكم بمعلومات إضافية بمجرد توفرها»، بحسب «فرانس برس» السبت.

خدمة البث المباشر لكأس العالم عبر «تود»  
ولم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق على الأمر، وتلفزيون «تود» هو خدمة البث المباشر لكأس العالم في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال أحدهم إن الخدمة انقطعت بالكامل قبل حوالي ساعة من بث حفل الافتتاح الأحد، وأوضح آخر أن الخدمة لا تزال تعمل لكن لفترة وجيزة لمدة لا تزيد على 10 دقائق قبل ظهور رسالة تفيد بوقوع خطأ، وتقول الرسالة «عذرًا، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الإعلام».

وقال أحد المشتركين لـ«فرانس برس»: «أريد نقودي»، مضيفًا أن جهوده لاسترداد اشتراك الخدمة الذي يبلغ حوالي 300 ريال سعودي (80 دولارًا) في الشهر، باءت بالفشل. وتبث «بي إن» 22 مباراة من مباريات كأس العالم مجانًا في الدول العربية والسعودية، بما في ذلك مباريات للفريق السعودي الملقب بـ«الصقور الخضر»، والذي أذهل العالم الثلاثاء الماضي بفوزه الأرجنتين (2-1).

ومن المقرر أن تواجه السعودية بولندا، السبت، في مباراة يحسم الفوز بها انتقال البلد الخليجي الى الدور الثاني للمرة الأولى من 1994.

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