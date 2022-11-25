تعرف إلى فرص تأهل المنتخب القطري إلى الدور الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض المنتخب القطري، اليوم الجمعة، للهزيمة الثانية في دور المجموعات من كأس العالم 2022 أمام المنتخب السنغالي، لتتعقد حظوظه في التأهل للدور الثاني، إذ لم تستطع قطر جمع أي نقاط خلال مبارتين أمام الإكوادور والسنغال.

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