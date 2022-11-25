تعرف إلى فرص تأهل المنتخب القطري إلى الدور الثاني...

تعرض المنتخب القطري، اليوم الجمعة، للهزيمة الثانية في دور المجموعات من كأس العالم 2022 أمام المنتخب السنغالي، لتتعقد حظوظه في التأهل للدور الثاني، إذ لم تستطع قطر جمع أي نقاط خلال مبارتين أمام الإكوادور والسنغال.
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الفوز بخماسية وانتظار باقي المواجهات
وتبقى فرصة العبور للدور الثاني قائمة للمنتخب «العنابي» صاحب الأرض والجمهور، لكنها شبه مستحيلة، حيث يجب أن تفوز الإكوادور على هولندا، ثم على السنغال في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ثم يأتي الدور على المنتخب القطري، الذي يجب عليه أن يفوز على هولندا بخماسية نظيفة، ليتأهل ثاني مجموعته خلف الإكوادور، وبفارق الأهداف عن السنغال وهولندا.
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