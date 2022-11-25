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نيمار يغيب عن مواجهة سويسرا بالمونديال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 05:43 مساء
نيمار يغيب عن مواجهة سويسرا بالمونديال
حزن المهاجم البرازيلي نيمار بعد الإصابة في مباراة صربيا بكأس العالم، 24 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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سيغيب مهاجم المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن المباراة أمام سويسرا، الإثنين المقبل، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.

وفي فيديو بثه الاتحاد البرازيلي ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن فيه طبيب المنتخب، رودريغو لاسمار، إصابة نيمار دا سيلفا في الرباط الجانبي للكاحل، كما أعلن إصابة المدافع دانيلو هو الآخر بالتواء في كاحله، وأشار إلى أن النجمين سيغيبان عن المباراة المقبلة أمام سويسرا، لكنهما مستمران بالتعافي للعودة سريعا للمنتخب.

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وتعرض نيمار لإصابة بالغة على مستوى الكاحل، في المباراة أمام صربيا، بعد تدخل عنيف من المدافع الصربي على قدمه.

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