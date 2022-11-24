«الأوروغواي» يتعادل سلبيا أمام «كوريا الجنوبية»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مباراة منتخب الأوروغواي بالتعادل السلبي، أمام المنتخب الكوري الجنوبي في إطار منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم 2022 والتي أقيمت بينهما على ملعب المدينة التعليمية.

وسيطر «الألبا سيلستي» على مجريات الشوط الأول وأضاع عديد الكرات، فيما حاول «الشمشون الكوري» تسجيل حضوره في المباراة على استحياء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني حاول منتخب الأوروغواي التقدم في النتيجة، واستمر الضغط على دفاع المنتخب الكوري، إلا أن تسديدات نونيز لم تصب المرمى، وجاءت أبرز الكرات بقدم لاعب ريال مدريد فريدريكو فالفيردي، الذي أصاب القائم بتسديدة قوية، وجاء الرد

سريعا من تسديدة قائد المنتخب الكوري سونغ هيونغ، التي جانبت القائم الأيمن للحارس سيرخو روشيت.

وبعد أن احتسب الحكم سبع دقائق كوقت بدل ضائع، أطلق صافرته معلنا نهاية المباراة المثيرة بالتعادل السلبي.

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وبات المدافع الأوروغواياني ديغو جودين أكبر لاعب يشارك رفقة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم (36 عاما و281 يوما)، بفارق يومين عن مواطنه أوبديولو فاريلا (36 عاما و279 يوما).

وحافظ الأوروغواي على نظافة شباكه في دور المجموعات لمدة 475 دقيقة، منذ آخر هدف دخل مرماه في كأس العالم 2014، أمام إنجلترا.