إيران توقف لاعبا شهيرا بتهمة «الدعاية ضد الدولة»

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت السلطات الإيرانية اليوم الخميس لاعب كرة القدم الشهير فوريا غفوري، بتهمة «إهانة وتشويه سمعة المنتخب الوطني والانخراط في الدعاية» ضد الدولة.

وجرى توقيف اللاعب بعد حصة تدريبية لفريقه فولاد خوزستان بناء على قرار من السلطة القضائية، حسب وكالة «فرانس برس».

وتضامنًا مع الاحتجاجات ضد النظام في بلادهم، رفض لاعبو المنتخب الإيراني ترديد النشيد الوطني لبلادهم في المواجهة الأولى لهم ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر، وذلك في المباراة الأولى للفريق أمام إنجلترا (انتهت المبارة بخسارة المنتخب الإيراني 6- 2).