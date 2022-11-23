الشوط الأول.. بلجيكا بالخبرة تتقدم على كندا بهدف نظيف

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الشوط الأول في ملعب أحمد بن علي بتقدم المنتخب البلجيكي بهدف نظيف على المنتخب الكندي، في إطار منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم 2022.

ودخلت كندا المباراة بحماس كبير، وأضاعت العديد من الفرص، لكن بلجيكا كانت صاحبة الريادة بتسجيلها هدف التقدم في آخر دقائق الشوط الأول (44) عن طريق المهاجم ميتشي باتشوايي.

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وأضاع الدولي الكندي ألفونسو ديفيز فرصة تقدم بلاده في المباراة، بعد حصولهم على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان بالمرصاد، وتصدى لها.

وهذه هي المباراة الرسمية الأولى بين المنتخبين، حيث تقابلا سابقًا وديًا في مناسبة واحدة، انتهت بفوز بلجيكا بهدفين.