لاعبو اليابان: فوز المنتخب السعودي ألهمنا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر لاعبو المنتخب الياباني فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني مصدر حافز لهم، ومنحهم الثقة اللازمة لتحقيق الفوز اليوم على المنتخب الألماني.

وأكد اللاعبون أن فوزهم مستحق تمامًا على نظيرهم الألماني، في المباراة التي جمعتهم في إطار منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022، إذ قدموا مباراة بطولية ، بينما لم يهتزوا بعد استقبال الهدف الأول من الألمان، مشددين على أنهم رغبوا في الفوز بالمباراة من أول دقيقة، حسب تصريحاتهم عقب اللقاء، التي نقلتها الوكالة القطرية «قنا».

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ورفض لاعبو المنتخب الياباني وصف فوزهم على المنتخب الألماني بالمفاجأة، مؤكدين أنهم اجتهدوا في المباراة، حتى جاءهم الفوز مكافأة على تعبهم، وأن هذا الفوز هو الدافع للاستمرار بنفس الأداء في مشوار البطولة.

وأضافوا: لقد استعدينا جيدًا للمباراة، والتزمنا بما قاله المدرب لنا، ودافعنا جيدًا وضغطنا على المنتخب الألماني بكل قوة، واعتمدنا على الجماعية، حتى حققنا الفوز المستحق.