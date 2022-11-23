تشكيل بلجيكا لمواجهة كندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز تشكيلته التي ستواجه المنتخب الكندي على ملعب أحمد بن علي في تمام التاسعة، في إطار منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم 2022.

وتشهد التشكيلة التي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تواجد كيفين ديبروين أساسيًا، وإليكم بقية التشكيلة:

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ألدرفايلد، فيرتونخين، ديندونكر

خط الوسط: تيليمانس، كاستاني، دي بروين، فيتسل

خط الهجوم: هازارد، باتشوايي، كاراسكو

كما أعلن أيضًا جون هردمان أسماء كتيبته التي ستدافع عن ألوان المنتخب الكندي في ثاني ظهور لهم في كأس العالم بعد المشاركة في 1986، والتي تشهد ألفونسو ديفيز، وهي كالتالي:

حراسة المرمى: بورجان

خط الدفاع: يوهنستون، فيتوريا، ميلير

خط الوسط: لاريا، إيستاكويو، هوتشينسون، دافيز

خط الهجوم: بوتشنان، ديفيد، هويليت