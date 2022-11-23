أسبانيا تصعق كوستاريكا بسباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

القاهرة - بوابة الوسط

قدم المنتخب الأسباني اليوم عرضًا قويًا أمام المنتخب الكوستاريكي، وهزمه بسباعية نظيفة على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، ليعتلي صدارة المجموعة الخامسة أمام المنتخب الياباني الذي فاز على المنتخب الألماني.

وسجل الأسبان ثلاثة أهداف في الشوط الأول، إذ دخلوا المباراة بكل جرأة، وهاجموا مرمى كوستاريكا، ليسجلوا الهدف الأول عن طريق داني أولمو في الدقيقة 11، ولم يكد الـ«لوس تيكوس» يفيقون من الضغط الأسباني حتى سجل أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة21 إثر عرضية متقنة من الظهير خوردي ألبا.

واستمرت المحاولات على مرمى كوستاريكا، حتى عُرقل خوردي ألبا داخل المنطقة، لتتحصل «اللاروخا» على ركلة جزاء، إنبرى لها المهاجم فيران توريس، ليسجلها على يسار الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وسجل داني أولمو الهدف الأول في المباراة، والهدف رقم مئة للمنتخب الأسباني في بطولات كأس العالم، وهذه هي المرة الثانية في تاريخ الأسبان، التي يسجلون فيها ثلاثة أهداف في الشوط الأول من مباراة ضمن كأس العالم، منذ مباراتهم ضد البرازيل في 1934.

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ولم يختلف الشوط الثاني عن الأول، حيث أمطر «الماتادور» شباك كوستاريكا برباعية ، فلم ينتظر الأسبان كثيرًا، حتى سجلوا الهدف الرابع بعد مجهود فردي من توريس، الذي وقع على ثنائية، ليكون ثالث لاعب أسباني يسجل ثنائية رفقة المنتخب في أول ظهور له بالمونديال.

وفي الدقيقة 74، جاء الدور على أصغر لاعب يمثل الأسبان في كأس العالم، لاعب الوسط جافي يتابع عرضية متقنة من ألفارو موراتا، ليكون أصغر لاعب يسجل هدفًا في المونديال بعد البرازيلي بيليه عام 1958، وجاء الدور على البديلين سولير وموراتا ليكملا السباعية في شباك المنتخب الكوستاريكي، حيث سجل سولير في الدقيقة 90، فيما سجل موراتا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتتصدر أسبانيا المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن اليابان التي تتساوى معها بثلاث نقاط.