فليك: حزين على الخسارة ويجب أن نتحمل المسؤولية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب مدرب المنتخب الألماني عن أسفه لخسارة منتخب بلاده اليوم أمام المنتخب الياباني في إطار منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال فليك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية: بدأنا الشوط الأول بشكل جيد، وسيطرنا على المباراة، نسبة استحواذنا على الكرة تخطت 70%، لقد كنا فعالين على المستوى الهجومي، لكننا لم نكن جيدين دفاعيًا، كان بإمكاننا تقديم المزيد، لقد خاب أملي لهذه الخسارة.

وأضاف هانز: سنلعب أمام المنتخب الأسباني في المباراة المقبلة، علينا الاستحواذ على المباراة حتى الثانية الأخيرة، سنلعب للفوز فقط ولا شيء غيره.

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وبسؤاله عن اللاعبين في مباراة اليوم قال: يجب أن يدرك اللاعبون مسؤوليتهم في المباراة، ويتعلموا من مثل هذه المباريات، سنقوم بتحليل المواجهة، وإخبار اللاعبين عن أخطائهم خلال اللقاء.

وتابع: سنواجه المنتخب الإسباني، الذي يلعب بطريقة مختلفة عن اليابان، يجب علينا التحلي بالشجاعة والحماس، ونظهر أننا نستحق التأهل للدور القادم من كأس العالم.

وفي نهاية حديثه أشاد المدرب الألماني بأداء المنتخب الياباني أمامهم اليوم، وهنأهم على النتيجة.