بثلاثية نظيفة.. أسبانيا تكتسح كوستاريكا في الشوط الأول

القاهرة - بوابة الوسط

سجل المنتخب الأسباني ثلاثة أهداف في الشوط الأول الذي جمعهم بالمنتخب الكوستاريكي، على ملعب الثمامة في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس العالم 2022.

ودخل الماتادور الأسباني المباراة بشكل جريء للغاية، وهاجموا مرمى كوستاريكا، ليسجلوا الهدف الأول عن طريق داني أولمو في الدقيقة 11، ولم يكد اللوس تيكوس يفيقون من الضغط الأسباني حتى سجل أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة21 إثر عرضية متقنة من الظهير خوردي ألبا.

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واستمرت المحاولات الأسبانية على مرمى كوستاريكا، حتى عرقل خوردي ألبا داخل المنطقة، لتتحصل اللاروخا على ركلة جزاء، انبرى لها المهاجم فيران توريس، ليسجلها على يسار الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وسجل داني أولمو الهدف الأول في المباراة، والهدف رقم مئة للمنتخب الأسباني في بطولات كأس العالم، وهذيه هي المرة الثانية في تاريخ الأسبان، التي يسجلون فيها ثلاثة أهداف في الشوط الأول من مباراة ضمن كأس العالم، منذ مباراتهم ضد البرازيل في 1934.