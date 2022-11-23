التشكيل الرسمي لمباراة أسبانيا وكوستاريكا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي التشكيلة التي ستخوض لقاء اليوم أمام المنتخب الكوستاريكي في ختام مباريات المجموعة الخامسة من منافسات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في تمام السادسة على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وضم تشكيل المنتخب الإسباني ثلاثيًا هجوميًا، ويلعب متوسط الميدان هيرنانديز رودري في مركز قلب الدفاع، والذي نقله موقع الفيفا الرسمي.

تشكيل اللاروخا كالآتي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: أزبيلكويتا، رودري، لابورت، ألبا

وسط الملعب: بوسكيتس، بيدري، جافي

الهجوم: فيران توريس، داني أولمو، ماركو أسينسيو