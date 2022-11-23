مدرب غانا: نثق في قدرتنا على مفاجأة البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب المنتخب الغاني أوتو أدو أنه يثق في قدرة بلاده على تحقيق نتيجة إيجابية ومفاجأة المنتخب البرتغالي، غدًا في أولى مبارياتهم في كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وعبر أوتو عن فخره الكبير لقيادة غانا في المونديال، وأكد على جاهزية لاعبيه لمباراة الغد، حيث أكد أنهم سيقدمون مباراة كبيرة، مضيفًا أن كل الأمور متاحة غدًا أمام المنتخب البرتغالي، وذلك كما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأضاف أدو: نعم البرتغال هو المرشح للفوز غدًا، لكن كما رأينا في هذا المونديال، ليست كل المنتخبات المرشحة فازت في مبارياتها، سنبذل قصارى جهدنا لنصل لأهدافنا.

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ولم يرغب مدرب المنتخب الغاني في التعليق عن رحيل قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ قال: لا يتعلق الأمر بنا، هي ليست مشكلتنا، نحن نركز فقط في مباراة الغد، ووضعنا التكتيك المناسب لها، لكني لا يمكنني إخبارك أي تفاصيل.