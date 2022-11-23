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البرتغال تتنصل من أزمة كريستيانو ومانشستر يونايتد قبل مواجهة غانا في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 04:39 مساء
البرتغال تتنصل من أزمة كريستيانو ومانشستر يونايتد قبل مواجهة غانا في المونديال
سانتوس يتحدث مع كريستيانو. (إنترنت)
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تحدث مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، عن أزمة نجم الفريق المحترف بصفوف مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء، عشية مواجهة غانا في بداية مشوار الفريقين في كأس العالم لكرة القدم، وقال «منتخب بلاده لن يتشتت بالجدل المحيط برحيل القائد كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد، هذا شيء لم نناقشه حتى. لم يتحدث أي لاعب عن ذلك الأمر ولا حتى رونالدو».

وأعلن مانشستر يونايتد الثلاثاء أن رونالدو سيغادر النادي على الفور، لينهي فترته الثانية في أولد ترافورد بعد أن قال في مقابلة إعلامية إنه «شعر بالخيانة من قبل النادي»، وقال زميله لاعب الوسط برونو فرنانديز، الذي يلعب لمانشستر يونايتد، في نفس المؤتمر الصحفي في قطر إنه «لم يناقش الموقف مع زميله السابق في الفريق، لا أشعر بعدم الارتياح. لست مضطرًا لاختيار التشكيلة. كان من دواعي سروري اللعب معه. نحن نعلم أن لا شيء يدوم إلى الأبد».

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وجذبت لقطة البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مع زميله ومواطنه كريستيانو رونالدو الانتباه عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثارت اللقطة داخل غرفة ملابس منتخب البرتغال التساؤلات، بعدما مر برونو فيرنانديز أمام كريستيانو وهو يحيه بفتور شديد.

وأرجع البعض السبب إلى تصريحات كريستيانو رونالدو الأخيرة ضد رموز مانشستر يونايتد، الذي خرج ببيان أخيرا، قال فيه «لاحظ مانشستر يونايتد التغطية الإعلامية بخصوص مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو، وسيرد النادي بعد التأكد من الحقائق الكاملة، يبقى تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة الزخم والإيمان والتآزر بين اللاعبين والمدرب والجهاز المعاون له والمشجعين».

وخرج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن المألوف خلال تصريحاته الأخيرة ضد ناديه مانشستر يونايتد، وأكد رونالدو أنه شعر بالخيانة من الطريقة التي جرت معاملته بها من قبل ناديه، مبديًا انزعاجه من أنه أصبح كبش فداء يلقي باللوم عليه في كل ما حدث بشكل خاطئ بالنادي.

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