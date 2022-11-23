زلاتكو: كنا نعلم أننا سنواجه منتخبا قويا

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليش، بقوة المنتخب المغربي، عقب انتهاء المباراة معهم ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم 2022 التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب خليفة.

وقال زلاتكو: واجهنا منافسًا يلعب بشراسة كبيرة، ولديهم روح قتالية عالية، دفعتنا للتعادل معهم في أولى مبارياتنا بكأس العالم، كنا نعلم أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام أسود الأطلس الذي يملك لاعبين رائعين، لقد جعلونا نعاني لمدة 90 دقيقة، ومن الجيد التعادل معهم، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأضاف داليش: بسبب صلابة الدفاع المغربي، لم نستطع خلق الكثير من الفرص، رغم استحواذنا على الكرة، لم نستغل أطراف الملعب بالشكل الأمثل، وافتقدنا الشجاعة في بعض قراراتنا أمام المرمى.

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وبسؤاله عما إذا كان موقف كرواتيا تأزم في المجموعة بتعادلها اليوم أمام المغرب، أشار زلاتكو أنه لا تزال هناك مبارتان سنخوضهما بكل قوة، من أجل الظفر ببطاقة العبور إلى الدور التالي، نحن وصيف العالم في النسخة السابقة، ونعرف أننا سنواجه ضغوطًا كبيرة في هذا المونديال.