ملك إسبانيا يزور قطر لمؤازرة «الماتادور» أمام كوستاريكا والتصديق على استثمارات بـ4.720 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه ملك إسبانيا، فيليبي السادس، اليوم الأربعاء، إلى قطر لدعم منتخب بلاده الذي سيستهل مشواره في مونديال 2022 بمواجهة كوستاريكا الليلة، وسيحضر الملك إلى ملعب المباراة، استاد الثمامة بالدوحة، جنبًا إلى جنب مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس.

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وإضافة لدعم منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس إنريكي، فإن زيارة فيليبي السادس تأتي تلبية لدعوة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، التي وجهها لفيليبي السادس أثناء زيارته لمدريد في مايو الماضي، وأشاد خلال تلك الزيارة بقطر لخوضها التحدي المتمثل في تنظيم كأس العالم وما حققته من تقدم في مجال الحقوق المدنية والحريات العامة، وأهدى أمير قطر قميص المنتخب الإسباني لكرة القدم، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

بدوره، أعلن أمير قطر أن بلاده تعتزم زيادة استثماراتها في إسبانيا بمقدار 4.720 مليار يورو في السنوات المقبلة بسبب ثقته في الاقتصاد الإسباني، وبعد مواجهة كوستاريكا ستلعب إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة ضد ألمانيا يوم 27 واليابان في الأول من ديسمبر المقبل.