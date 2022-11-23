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مدرب المغرب الركراكي يكشف سيناريو تأهل المغرب.. ويؤكد: حققنا المطلوب أمام كرواتيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 04:13 مساء
مدرب المغرب الركراكي يكشف سيناريو تأهل المغرب.. ويؤكد: حققنا المطلوب أمام كرواتيا
وليد الركراكي. (إنترنت)
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فرض منتخب المغرب التعادل دون أهداف على وصيف بطل العالم  كرواتيا قبل مواجهة بلجيكا الأحد المقبل، ثم كندا في ختام المجموعة في أول ديسمبر المقبل، وقال مدرب المغرب وليد الركراكي، «إن هدفه كان تجنب الخسارة أمام كرواتيا في مواجهتهما بالمجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء».

وأبلغ الركراكي خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء: «هدفنا كان أن نحيا في آخر مباراتين فالهزيمة في أول مباراة تنهي آمالك في المنافسة، واجهنا وصيفة بطلة العالم وكرواتيا تملك منتخبًا قويًا والعديد من اللاعبين البارزين على رأسهم لوكا مودريتش»، وتولى الركراكي تدريب المغرب في سبتمبر بعد رحيل المدرب وحيد خليلوجيتش في أغسطس.

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وأضاف الركراكي «قدمنا أفضل ما لدينا، الهدف كان عدم الخسارة، فأنا هنا منذ شهرين فقط وفخور باللاعبين، أردنا تحقيق نتيجة أخرى لكن في النهاية التعادل نتيجة مرضية، سننتظر مباراة بلجيكا ثم نبحث عن التأهل إلى دور الستة عشر أمام كندا».

وأوضح المدرب البالغ عمره 47 عامًا أنه اتفق مع الاتحاد الوطني على خطة متوسطة المدى وأخرى طويلة المدى من أجل الفوز بكأس الأمم الأفريقية، وقال: «لعبنا بتوازن مثل المنتخبات الأوروبية، أردنا تشكيل خطورة على كرواتيا وتحقيق نتيجة جيدة لكن الهدف الأساسي كان عدم الخسارة، علينا أن نتحسن ونطور عقلية الفوز».

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