كابوس الإصابات يواصل مطاردة الديوك الفرنسية بسقوط المدافع لوكا هرنانديز

القاهرة - بوابة الوسط

سيغيب الظهير الأيسر لوكا هرنانديز عن المشوار المتبقي لمنتخب فرنسا في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بعد تعرضه، الثلاثاء، لإصابة قوية في ركبته اليمنى خلال الفوز الكبير لبلاده على أستراليا (4-1)، بحسب ما ذكر مصدر قريب من المنتخب الأزرق لوكالة «فرانس برس».

ويستمر كابوس الإصابات في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، بعد أفضل لاعب في العالم المهاجم كريم بنزيمة، لاعبي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي والمدافع بريسنيل كيمبيمبي ولاعبين آخرين أمثال الحارس مايك مينيان والمهاجم كريستوفر نكونكو.

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وخرج لاعب بايرن ميونيخ الألماني البالغ 26 عاما مبكرا، بعد هجمة افتتاح التسجيل لمنتخب أستراليا (9)، وقال قائد المنتخب الحارس هوغو لوريس «بصراحة، بدأت الأمور تصبح مقلقة».

وتابع حارس توتنهام الإنجليزي المخضرم «شعرنا بسرعة أن الأمر جدي.. يجب أن نتطلع قدما، هذا الأمر يمنحنا المزيد من القوة». وفي تشكيلة ديشان، سيلعب تيو، الشقيق الأصغر لوكا، دور البديل في مركز الظهير الأيسر.

وكان بطل العالم 2018 قد تعرّض لإصابة في العضلات المقرّبة في 13 سبتمبر وعاد إلى الملاعب في 5 نوفمبر. وتسعى فرنسا إلى أن تصبح أول منتخب يحرز لقب البطولة مرتين تواليا منذ البرازيل في 1958 و1962.