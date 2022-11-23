مانشستر سيتي يجدد عقد غوارديولا حتى 2025

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مانشستر سيتي بطل إنجلترا تجديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا لعامين إضافيين، ليبقى في أروقة ملعب الاتحاد حتى 2025. وقال غوارديولا في بيان للنادي «أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين»، وفاز مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق بتسعة ألقاب مع سيتي منذ وصوله في 2016، بينها أربعة في الدوري الممتاز ولكنه لا يزال يبحث عن لقب أول للنادي في دوري أبطال أوروبا بعد قيادته العام 2021 إلى النهائي الأول في تاريخه الذي خسره ضد تشلسي.

وتابع غوارديولا «لا أستطيع أن أتوجه بشكر كافٍ للجميع في النادي على ثقتهم بي. أنا سعيد ومرتاح، ولدي كل ما أحتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن، أعلم أن الفصل المقبل من هذا النادي سيكون مذهلا للعقد المقبل. لقد حدث ذلك في السنوات العشر الماضية، وسيحدث مجددا في السنوات العشر المقبلة لأن هذا النادي ينعم باستقرار كبير»، بحسب «فرانس برس».

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وأضاف «منذ اليوم الأول شعرت بشيء خاص هنا. لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل. لا يزال لدي شعور بأنه يمكننا تحقيق المزيد معا ولهذا السبب أريد البقاء ومواصلة القتال من أجل الألقاب».

بدوره، قال مالك النادي، الإماراتي، خلدون المبارك، «يسعدني أن رحلة بيب مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ستستمر». وكان عقد غوارديولا الحالي مع سيتي ينتهي في نهاية الموسم، ويحتل سيتي حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق خمس نقاط عن آرسنال متصدر الترتيب.