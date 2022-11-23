اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية بمونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط

سجل منتخب اليابان ثاني «ريمونتادا» تاريخية في مونديال قطر بإسقاط ألمانيا بنتيجة (2-1)، بعد فوز منتخب السعودية أمس الثلاثاء على الأرجنتين بنفس النتيجة، سجل لألمانيا في الشوط الأول ايلكاي جوندوجان في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل ريتسو دوان لليابان في الدقيقة 76، ويضيف تاكوما اسانو الثاني في الدقيقة 83.

جاءت المباراة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وضم تشكيل منتخب ألمانيا في البداية، مانويل نوير وديفيد راوم وأنطونيو روديغر ونيكلاس زوله ونيكو شلوتربيك ويوزوا كيميش وإيلكاي جندوجان وجمال موسيالا وتوماس مولر وسيرج غنابري وكاي هافرتس.

أما منتخب اليابان فبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: شويتشي غوندا وهيروكي ساكاي وكو إيتاكورا ومايا يوشيدا وجونيا إيتو ويوتو ناجاتومو وواتارو إندو وآو تاناكا وتاكيفوسا كوبو ودايتشي كامادا ودايزين مايدا.

مباراة ألمانيا واليابان. (إنترنت)