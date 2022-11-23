المغرب تتعادل سلبيا مع كرواتيا في افتتاح المجموعة السادسة

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل المنتخب المغربي سلبيا مع كرواتيا في افتتاح المجموعة السادسة، وتألق حارس منتخب المغرب ياسين بونو في الحفاظ على نظافة شباك «أسود الأطلس»، خلال مجريات الشوط الأول من مباراة المغرب أمام كرواتيا ضمن مباريات الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم 2022.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخبي المغرب وكرواتيا على إستاد البيت، وسط حضوري جماهيري قدر بـ50 ألف متفرج، وشهدت المباراة صراعاً قوياً في وسط الميدان بين لاعبي «أسود الأطلس» و«الفاتريني»، جعلت الفرص التهديفية قليلة باستثناء واحدة لمنتخب المغرب، وأخرى لمنتخب كرواتيا تصدى لها ياسين بونو بنجاح.

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وسنحت أخطر فرصة لمارسيلو بروزوفيتش مع وصيف بطل العالم بعد ربع ساعة باهتة حين استغل تمريرة خاطئة من سفيان أملاح لكن تسديدته البعيدة مرت فوق مرمى الحارس ياسين بونو، ولم يظهر عازف خط وسط ميدان كرواتيا لوكا مودريتش بالشكل المطلوب خلال الشوط الأول، بعد أن فرض عليه مدرب المغرب رقابة لصيقة من اللاعب سفيان أملاح.