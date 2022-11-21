الليلة.. مشوار تونس والسعودية في «مساء المونديال» على قناة «الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «مساء المونديال» على قناة الوسط «WTV»، مساء اليوم الإثنين، مشوار تونس والسعودية في مونديال قطر 2022، حيث يواجه نسور قرطاج المنتخب الدنماركي غدًا الثلاثاء، في حين يلتقي الأخضر السعودي الأرجنتين.

وتتطرق الحلقة النقاشية، التي تقدمها الإعلامية آزاد عبد الباسط، إلى تواجد عنصر نسائي في مهمة التحكيم لمباريات بطولة لأول مرة في تاريخ كأس العالم، حيث أدرج الاتحاد الدولي (فيفا)، الفرنسية ستيفاني فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكمًا للبطولة، في حين ستشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات.

وبدأت قناة الوسط «WTV» مواكبة أحداث ومجريات كأس العالم بقطر 2022، الذي انطلق أمس الأحد، عبر البرنامج اليومي «مساء المونديال»، يوميا بداية من 11:10 مساء.

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