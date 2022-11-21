الشوط الأول..أمريكا تتقدم على ويلز بهدف نظيف

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب الأمريكي في تسجيل هدف التقدم على المنتخب الويلزي في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الريان في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل تيموثي ويا الهدف لمنتخب بلاده في الدقيقة 36 بعد الانفراد بحارس المرمى الويلزي واين هينيسي، بتمريرة ساحرة من قائده كريستيان بوليسيتش، لينتهي الشوط الأول بتقدم أمريكا، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة المباراة.

واتسم الشوط الأول بالتدخلات العنيفة من جانب الفريقين، حيث أشهر الحكم أربع بطاقات صفراء، بواقع اثنين منها لكل منتخب.

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يذكر أن المنتخب الأمريكي لم يتعرض للخسارة في مباريات كأس العالم، عندما يسجل هدف الافتتاح، وحدث ذلك في آخر عشر مباريات.