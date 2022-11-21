تشافي: لدي أمل في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

عبر مدرب فريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز عن أمله في تحقيق المنتخب الإسباني نتائج جيدة في كأس العالم 2022 بقطر، وذلك قبل المواجهة المرتقة لمنتخب بلاده أمام ألمانيا في افتتاحية المونديال.

وقال تشافي في حديثه بمقابلة أجراها في كتالونيا، ونشرتها جريدة سبورت: لدي أمل كبير في إسبانيا، أعتقد أن لويس إنريكي يعمل بشكل جيد، لقد وحد العائلة وصنع فريقًا قويًا، سأذهب إلى قطر لمتابعة مباراة إسبانيا وألمانيا، يمكننا قطع شوط طويل في كأس العالم.

وأشار هيرنانديز إلى قوة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي المتحمس للفوز بالبطولة، وكذلك البرازيل مع نيمار دا سيلفا، مصرحًا أنه يمكن للمنتخبين الوصول لنصف النهائي أو حتى النهائي.

وبسؤاله عن ميسي قال المدرب الإسباني، إنه لا يشك في كون ميسي أفضل لاعب في العالم وبالتاريخ، سواء حقق كأس العالم رفقة منتخب بلاده أم لا.

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وعن المنتخبات الأوروبية التي يرشحها تشافي لتمضي قدمًا في المونديال، قال: ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وبلجيكا وكرواتيا والدنمارك.. جميعهم أقوياء، كرة القدم متكافئة للغاية.

ورشح تشافي المنتخب المغربي والغاني من قارة أفريقيا لتقديم مونديال جيد، بينما رشح اليابان وكوريا الجنوبية وإيران من آسيا.

واختتم مدرب فريق برشلونة حديثه بالإشادة بالنجوم الشباب الذين يشاركون في كأس العالم، محفزًا إياهم بإخراج أفضل ما لديهم لكتابة اسمهم بحروف من ذهب، وبداية مستقبل مشرق لهم بعد العودة إلى أنديتهم.