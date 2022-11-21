غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي ويلز وأمريكا عن تشكيلتهما التي سيخوضان بها لقائهما في أولى مبارياتهما في كأس العالم 2022، والتي تشهد تواجد كابتن منتخب ويلز، غاريث بيل أساسيًا، وكريستيان بوليزتش قائد المنتخب الأمريكي.

وستنطلق المباراة التي ستقام على ملعب الريان في تمام الساعة الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، وإليكم تشكيل الفريقين:

تشكيل منتخب ويلز

حراسة المرمى: هينيسي

خط الدفاع: نيكو ويليامز، بن ديفيز، غو رودن، ميفام

خط الوسط: كالوم ويلسون، رامسي، أمبادو

خط الهجوم: غاريث بيل، دانييل جيمس، روبيرتس

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تشكيل منتخب أمريكا

حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: ديست، ووكر زيمرمان، تيلر آدامز أنتوني روبنسون

خط الوسط: يونس موسى، ويستون ماكيني، بوليسيتش

خط الهجوم: تيم ريم، تيموثي ويا، جوش سارجينت