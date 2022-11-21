الطواحين تخطف فوزًا ثمينًا من براثن أسود التيرانغا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الهولندي الفوز بهدفين أمام منتخب السنغال في مباراتهما الأولى في كأس العالم في قطر والتي أقيمت على ملعب الثمامة.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين على وقع التعادل السلبي، إلا أنه اتسم بالمحاولات السنغالية على مرمى هولندا، والتي تكسرت على يد الحارس نوبرت.

ودخلت أسود التيرانغا الشوط الثاني كما انتهت الشوط الأول، محاولة هز شباك الطواحين الهولندية، إلا أن المحاولات لم ترتق للخطورة اللازمة لتهديد مرمى الهولنديين.

- شوط أول سلبي في مواجهة السنغال وهولندا

- تشكيل منتخبي هولندا والسنغال

واضطر مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه لإخراج لاعبه عبدو ديالو وإشراك إسماعيل جاكوبس بدلا منه بداعي الإصابة، قبل أن يعود ويخرج شيخو كوياتي ويدخل مكانه باب غايي بداعي الإصابة أيضًا، ليبدأ المنتخب في الانهيار بدنيًا، ويفكر في الخروج بنقطة التعادل أمام هولندا.

هدفين قاتلين في آخر المباراة

استطاع لاعب وسط ميدان المنتخب الهولندي كودي جاكبو أن يخطف الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، بعد أن ارتقى لعرضية متقنة من زميله فرينكي دي يونج، بعد أن أضاف الحكم 8 دقائق وقتًا بدلًا من ضائع، أكد دافي كلاسين أحقيه الهولنديين بالنتيجة عن طريق الهدف الثاني في الدقيقة 98، من متابعة لتسديدة زميله ممفيس ديباي والتي أنقذها الحارس إدوارد ميندي بطريقة سيئة.

ومن المنتظر أن تواجه هولندا في مباراتها القادمة منتخب الإكوادور يوم الجمعة 25/11/2022، بينما ستلاقي السنغال صاحب الأرض والجمهور منتخب قطر.