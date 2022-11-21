Atwasat

الطواحين تخطف فوزًا ثمينًا من براثن أسود التيرانغا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 08:13 مساء
الطواحين تخطف فوزًا ثمينًا من براثن أسود التيرانغا
الهدف الثاني لمنتخب هولندا على السنغال في كأس العالم 2022,21/11/2022.(الإنترنت)
alwasat radio

حقق المنتخب الهولندي الفوز بهدفين أمام منتخب السنغال في مباراتهما الأولى في كأس العالم في قطر والتي أقيمت على ملعب الثمامة.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين على وقع التعادل السلبي، إلا أنه اتسم بالمحاولات السنغالية على مرمى هولندا، والتي تكسرت على يد الحارس نوبرت.

ودخلت أسود التيرانغا الشوط الثاني كما انتهت الشوط الأول، محاولة هز شباك الطواحين الهولندية، إلا أن المحاولات لم ترتق للخطورة اللازمة لتهديد مرمى الهولنديين.

- شوط أول سلبي في مواجهة السنغال وهولندا
- تشكيل منتخبي هولندا والسنغال

واضطر مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه لإخراج لاعبه عبدو ديالو وإشراك إسماعيل جاكوبس بدلا منه بداعي الإصابة، قبل أن يعود ويخرج شيخو كوياتي ويدخل مكانه باب غايي بداعي الإصابة أيضًا، ليبدأ المنتخب في الانهيار بدنيًا، ويفكر في الخروج بنقطة التعادل أمام هولندا.

هدفين قاتلين في آخر المباراة
استطاع لاعب وسط ميدان المنتخب الهولندي كودي جاكبو أن يخطف الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، بعد أن ارتقى لعرضية متقنة من زميله فرينكي دي يونج، بعد أن أضاف الحكم 8 دقائق وقتًا بدلًا من ضائع، أكد دافي كلاسين أحقيه الهولنديين بالنتيجة عن طريق الهدف الثاني في الدقيقة 98، من متابعة لتسديدة زميله ممفيس ديباي والتي أنقذها الحارس إدوارد ميندي بطريقة سيئة.

ومن المنتظر أن تواجه هولندا في مباراتها القادمة منتخب الإكوادور يوم الجمعة 25/11/2022، بينما ستلاقي السنغال صاحب الأرض والجمهور منتخب قطر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا

غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا
كريستيانو يهز المونديال بتصريحات جديدة: أنا مضاد للرصاص.. أنا أرتدي بدلة حديدية

كريستيانو يهز المونديال بتصريحات جديدة: أنا مضاد للرصاص.. أنا أرتدي بدلة حديدية
الرئاسة المصرية بعد مصافحة إردوغان: بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين

الرئاسة المصرية بعد مصافحة إردوغان: بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين
القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم

القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم
اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»

اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»
بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر

بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر
قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز

قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز
أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر

أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر الجهود (صور)

عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر...
قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»
حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة

حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة
شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟

شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022

أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب

دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب
الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»

الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»
جريدة «الوسط»: هل ستجرى الانتخابات؟

جريدة «الوسط»: هل ستجرى الانتخابات؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
برهالتر: إذا كنا في أفضل حالاتنا، فلن يستطيع أحد إيقافنا
برهالتر: إذا كنا في أفضل حالاتنا، فلن يستطيع أحد إيقافنا
تشكيل منتخبي هولندا والسنغال
تشكيل منتخبي هولندا والسنغال
شوط أول سلبي في مواجهة السنغال وهولندا
شوط أول سلبي في مواجهة السنغال وهولندا
ميسي في رقصته الأخيرة بالمونديال: أنا في حالة ذهنية وجسدية رائعة
ميسي في رقصته الأخيرة بالمونديال: أنا في حالة ذهنية وجسدية رائعة
الطواحين تخطف فوزًا ثمينًا من براثن أسود التيرانغا
الطواحين تخطف فوزًا ثمينًا من براثن أسود التيرانغا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022...
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022...
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على الموعد بتوقيت طرابلس
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على ......
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022...
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022...
المزيد
الشوط الأول..أمريكا تتقدم على ويلز بهدف نظيف
الشوط الأول..أمريكا تتقدم على ويلز بهدف نظيف...
تشافي: لدي أمل في إسبانيا
تشافي: لدي أمل في إسبانيا...
غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا
غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا...
الطواحين تخطف فوزًا ثمينًا من براثن أسود التيرانغا
الطواحين تخطف فوزًا ثمينًا من براثن أسود التيرانغا...
ميسي في رقصته الأخيرة بالمونديال: أنا في حالة ذهنية وجسدية رائعة
ميسي في رقصته الأخيرة بالمونديال: أنا في حالة ذهنية وجسدية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط