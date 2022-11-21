ميسي في رقصته الأخيرة بالمونديال: أنا في حالة ذهنية وجسدية رائعة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه يصل إلى الدوحة بجاهزية بدنية وذهنية عالية، بهدف تحقيق كأس العالم 2022، والذي يستهله الألباسيليستي بمباراة المنتخب السعودي غداً.

وقال ميسي: هذه آخر رقصة لي في كأس العالم، وأتطلع فيها للفوز بالكأس، أنا بخير ويمكنني المشاركة غدًا في المباراة، أنا جاهز 100%، وذلك ضمن تصريحات نقلتها جريدة سبورت الكتالونية.

وأضاف ليونيل أنه سعيد بالدعم الذي لاقاه من الجماهير، حيث إنه وجد الكثيرين يتمنون تحقيقهم للكأس، رغم أنهم غير أرجنتينيين، مضيفاً: أنا ممتن كثيرًا لكل الحب الذي تلقيته طوال مسيرتي الكروية.

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وعن المواجهة المقبلة، عبر ميسي عن احترامه للمنتخب السعودي، وأكد على ضرورة تقديم مباراة قوية تعبر عن مشوارهم المرتقب في البطولة.

وتستهل الأرجنتين مبارياتها في كأس العالم، غدا، أمام المنتخب السعودي على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة في تمام الثانية عشرة بتوقيت ليبيا.