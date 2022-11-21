تشكيل منتخبي هولندا والسنغال

القاهرة - بوابة الوسط

يستهل منتخب السنغال أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر بمواجهة صعبة أمام منتخب هولندا على ملعب ستاد التمامة، والتي تنطلق في تمام السادسة بتوقيت ليبيا.

ويدخل المنتخب السنغالي أولى مبارياته وهو يفتقد لخدمات ماني الذي يغيب عن المشاركة في كأس العالم، ويعوضه كريبين دياتا، وإليكم التشكيل الكامل لمنتخب السنغال:

حراسة المرمى : إدوارد ميندى

خط الدفاع : يوسف سابالى، كوليبالى ، سيسيه ، ديالو

خط الوسط : ميندى، كوياتي، إدريسا جاى

خط الهجوم : إسماعيلا سار، بولاى ديا، كريبان دياتا

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كما أعلن المدرب الهولندي لويس فان غال التشكيلة التي سيبدأ بها المباراة، وهي كالتالي:

حراسة المرمى: نوبيرت

خط الدفاع: فيرجل فان دايك، دومفريس، ماتياس دي ليخت، ناثان آكي، داني بليند

خط الوسط: بيرجويس، فرينكي دي يونج، جاكبو

خط الهجوم: بيرجوين، يانسين