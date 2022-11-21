برهالتر: إذا كنا في أفضل حالاتنا، فلن يستطيع أحد إيقافنا

القاهرة - بوابة الوسط

عبر مدرب المنتخب الأميركي جريج برهالتر عن ثقته في قائمة منتخب بلاده، التي اختارها للمشاركة في كأس العالم 2022، والتي تقام حاليا في قطر.

وقال برهالتر: إذا كنا في أفضل حالاتنا، فيمكننا هزيمة أي منتخب في كأس العالم، مؤكدًا أنهم أمام فرصة كبيرة لإظهار حجم العمل الذي صنعوه على رأس المنتخب الأميركي، جاء ذلك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراتهم أمام منتخب ويلز، والتي نقلتها جريدة ماركا الإسبانية.

وأضاف جريج أنه في إطار الاستعداد للسفر إلى قطر، حزم سبعة أزواج من الأحذية (حيث أنه محب للأحذية)، في إشارة منه على ثقته بالوصول للمباراة النهائية.

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وأشار مدرب المنتخب الأمريكي إلى أنه شرف عظيم المشاركة في كأس العالم، لكنه أكد أن بلاده لم تأت لمجرد المشاركة، حيث إنه تولى المهمة منذ أربع سنوات بعد فشل التأهل للمونديال الروسي، واليوم يبحثون عن أبعد من المشاركة المشرفة.

وتنطلق اليوم في تمام التاسعة بتوقيت ليبيا أولى مباريات المنتخب الأمريكي ضمن المجموعة الثانية أمام منتخب ويلز.