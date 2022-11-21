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تشيزني: هذا المونديال الأخير في مسيرتي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 05:27 مساء
تشيزني: هذا المونديال الأخير في مسيرتي
حارس منتخب بولندا تشيزني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة المكسيك,21/11/2022.(الإنترنت)
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أعلن حارس مرمى منتخب بولندا فويتشنك تشيزني، أن كأس العالم 2022 المقام في قطر، سيكون المونديال الأخير، الذي يشارك فيه.

وأشار تشيزني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة منتخب بلاده أمام المكسيك، إلى أن هذا المونديال سيكون الأخير له وللعديد من زملائه في المنتخب، ومنهم مهاجم برشلونة الإسباني ليفاندوفسكي.

وأكد حارس يوفينتوس الإيطالي عزمه وزملاؤه على تقديم مستوى مشرف خلال البطولة الحالية، لتكون مسك الختام لمشوارهم الدولي رفقة المنتخب.

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وأثنى الحارس البولندي على منتخب المكسيك، ووصف حارسه أوتشوا بالعبقري، كما أشاد بجناح منتخب المكسيك لوزانو، الذي كان من أفضل الأجنحة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك بحسب حديث تشيزني الذي نقلته جريدة ماركا الإسبانية.

ويواجه المنتخب البولندي في افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة نظيره المنتخب المكسيكي، الثلاثاء في تمام السادسة بتوقيت ليبيا.

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