لوريس: منتخب أستراليا يمكنه صنع المفاجأة أمامنا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد حارس المنتخب الفرنسي هوجو لوريس، أن المنتخب الأسترالي لا يعد خصمًا يستهان به، ويمكنه أن يحقق المفاجأة أمامهم في أولى مباريات المجموعة الرابعة، في إطار منافسات كأس العالم 2022 والمقامة بالدوحة.

وأضاف لوريس: ندخل كأس العالم وعيننا على تخطي دور المجموعات، سنلعب بكل قوة، نحن أبطال العالم، ونعلم أنه لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم، وذلك حسب ما نقله موقع فرانس 24.

ويكمل هوجو حديثه عن قوة المنتخب الأسترالي قائلًأ: نعلم أنهم يعتمدون على الكرات الثابتة، فهي مصدر خطورتهم، وسنحاول أن نقدم مردودًا أفضل مما قدمناه في مونديال روسيا 2018.

-كيروش: مباراة إنجلترا هي الأهم لنا

-القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم

وبسؤاله عن مباراة منتخب تونس المقبلة، قال الحارس الفرنسي إن المواجهة أمام المنتخب التونسي لن تكون سهلة أيضًا، حيث يملك المنتخب التونسي جمهورًا كبيرًا في قطر.

ويلعب المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات الدنمارك وتونس وأستراليا.