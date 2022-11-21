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«فرانس برس»: امتناع لاعبي إيران عن أداء النشيد الوطني قبيل مواجهة إنجلترا لأسباب سياسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 03:56 مساء
«فرانس برس»: امتناع لاعبي إيران عن أداء النشيد الوطني قبيل مواجهة إنجلترا لأسباب سياسية
لاعبو المنتخب الإيراني أثناء النشيد الوطني. (إنترنت)
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انطلقت مباراة إنجلترا وإيران، في أولى مبارياتهما بكأس العالم قطر 2022، الإثنين، ضمن المجموعة الثانية، وامتنع لاعبو المنتخب الإيراني الـ11 عن أداء النشيد الوطني خلال عزفه، قبيل مواجهة إنجلترا.

وجاء امتناع لاعبي المنتخب الإيراني عن أداء النشيد الوطني في باكورة مبارياتهم ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، بحسب «فرانس برس».

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وتشهد إيران منذ قرابة شهرين، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

ودخل المنتخب الإيراني بتشكيل مكون من: علي رضا بیرانوند وصادق محرمي وإحسان حاج صفي وميلاد محمدي وعلي رضا جهانبخش ومرتضى بورعلي كنجي ومهدي طارمي وروزبه جشمي وعلي كريمي وسيد مجيد حسيني وأحمد نور الله.

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