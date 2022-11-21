إنجلترا تكتسح إيران (6-2) في ضربة البداية بمونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط

فاز منتخب إنجلترا على إيران بنتيجة ثقيلة (6-2) في أولى مباريات الفريقين في كأس العالم قطر 2022، الإثنين، ضمن المجموعة الثانية، سجل أهداف المنتخب الإنجليزي بلينغهام وسترلينغ وساكا «هدفين» وراشفورد وجريلش، بينما سجل لإيران الهدفين مهدي طرامي.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا: جوردان بيكفورد وجون ستونز وهاري مغواير وكيران تريبيير وديكلان رايس وجود بلينغهام وميسون ماونت ولوك شو وبوكايو ساكا وهاري كين ورحيم سترلينغ.

- 7 منتخبات أوروبية تصدر بيانا وترضخ لنزع شارة دعم المثليين في مونديال قطر

- اليوم المنتظر في قطر بعد شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات

أما تشكيل منتخب إيران: علي رضا بیرانوند وصادق محرمي وإحسان حاج صفي وميلاد محمدي وعلي رضا جهانبخش ومرتضى بورعلي كنجي ومهدي طارمي وروزبه جشمي وعلي كريمي وسيد مجيد حسيني وأحمد نور الله.

وخسرت قطر البلد المنظم في الافتتاح بهدفين، أمس الأحد، أمام الإكوادور في افتتاح المونديال المقام لأول مرة في بلد عربي ومنطقة الشرق الأوسط.