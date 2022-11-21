للمرة الأولى.. ألكاراس ونادال يسجلان حدثا تاريخيا لإسبانيا في عالم التنس

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الثنائي كارلوس ألكاراس ورافايل نادال ثلاثة ألقاب في البطولات الأربعة الكبرى هذا العام، بتتويج نادال في أستراليا المفتوحة، ورولان غاروس وألكاراس في الولايات المتحدة المفتوحة، حيث أنهى كارلوس ألكاراس ورافايل نادال العام 2022 في المركزين الأول والثاني تواليا في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب «إيه تي بي» الصادر، الإثنين، وهي سابقة تاريخية لإسبانيا في الترتيب النهائي.

واعتلى اللاعبان صدارة ووصافة التصنيف للمرة الأولى في الثالث من أكتوبر الماضي في سابقة إسبانية منذ صدوره للمرة الأولى في العام 1973، علما بأن المرة الأخيرة قبل ذلك لاعتلاء لاعبَين من ذات البلد المركزين الأولين تعود إلى السابع من أغسطس 2000 عبر الأميركيين أندري أغاسي متصدر وبيت سامبراس وصيف، بحسب «فرانس برس».

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وسيدخل نادال العام 2023 سعيا إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب الكبرى (22) في ظل مطاردة الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل ويمبلدون هذا العام والذي يتخلف بلقب واحد عن غريمه، أنهى الصربي البالغ 35 عاما العام في المركز الخامس في التصنيف بعد تقدمه الاثنين ثلاثة مراكز إثر تتويجه الأحد بلقب البطولة الختامية في النهائي على حساب النرويجي كاسبر رود، ليعادل الرقم القياسي في هذه البطولة مشاركة مع السويسري روجيه فيدرر (6).

وأنهى رود العام ثالثا على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بعد موسم ناجح وصل فيه للمرة الأولى إلى نهائي غراندسلام في كل من رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز وتوج بثلاثة ألقاب.