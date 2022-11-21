القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير الفني لمنتخب تونس، جلال القادري، في مؤتمر صحفي عقده قبل الاستحقاق الأول في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا فرنسا حاملة اللقب، وأستراليا «قيمة أي مباراة في أي بطولة بهذا الحجم، نعرف جيدًا ماذا ينتظرنا ونلعب أمام منتخب من أعلى المستويات هو الدنماركي، أظهر مستوى مميزًا جدًا في السنوات الثلاث الأخيرة إن كان فرديًا أو جماعيًا، وبإمكانه تقديم كرة بجودة عالية».

ويواجه منتخب تونس الدنمارك في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في مونديال قطر لكرة القدم، الثلاثاء، وأضاف القادري «لكن يبقى المنتخب التونسي بإرثه ولعبه ومجموعة لاعبيه التي تعمل مع بعضها البعض منذ عامين، وقد حققنا الهدف الأول المنشود وهو التواجد في أفضل نسخة في نهائيات كأس العالم، ويبقى الهدف الثاني في سادس مشاركة وتحقيق طموح الشارع التونسي»، بحسب «فرانس برس».

- 7 منتخبات أوروبية تصدر بيانا وترضخ لنزع شارة دعم المثليين في مونديال قطر

- اليوم المنتظر في قطر بعد شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات

أضاف المدرب الذي خلف منذر الكبير: «نسعى كلاعبين وجهاز فني لدخول التاريخ من الباب الكبير ونعرف أننا في مجموعة صعبة وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية، ومباراة الدنمارك لها قيمة ولكننا نلعب 3 مباريات وليس واحدة فقط، قمنا باختياراتنا».

واستهل القادري حديثه بشكر قطر على تنظيم النسخة الثانية والعشرين من نهائيات كأس العالم «أشكر الدولة المنظمة على ما شاهدناه من تنظيم على مستوى عالٍ، لا يوجد أي عربي لن يشعر بالاعتزاز بفضل قيمة حفل الافتتاح والتنظيم، فقطر منحت درسًا للجميع كيف يكون التنظيم على أعلى الدرجات».

وعن حسم التشكيلة والخطة لمباراة الدنمارك، قال: «قمنا باختياراتنا ونتحمل المسؤولية وإن شاء الله يكون التوفيق حليفنا، وفقًا للكرة الحديثة علينا التعامل مع كل الوضعيات في المباراة ولدينا مجموعة ناضجة بإمكانها أن تتعامل مع عدة سيناريوهات وهذا دور المدرب الذي يحضر المجموعة لجميع السيناريوهات الممكنة». وتسعى تونس للتخلص من عقدة الخروج من دور المجموعات على أمل بلوغ الدور الثاني في سادس مشاركة لها في النهائيات.

الدنمارك في قطر للفوز بكأس العالم

من ناحيته، أكد مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند، أن منتخب بلاده جاء إلى قطر للفوز بكأس العالم، وقال «حلمنا هو الفوز بشيء ما، لذا عندما تشارك في بطولة، فإن هذه المجموعة من اللاعبين لديها الجودة للفوز، وأعني الفوز بكل شيء».

تساءل المدرب ابن الـ 50 عامًا الذي قاد الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي، «هل نحن من بين المرشحين؟»، مضيفًا: «لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين يعملون معًا وأفضل طريقة للفوز بكل شيء هو أن نحلم بأحلام كبيرة».