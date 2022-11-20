كيروش: مباراة إنجلترا هي أهم مبارة لنا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب المنتخب الإيراني، البرتغالي كارلوس كيروش، أهمية اللقاء الذي سيجمعهم غدًا بالمنتخب الإنجليزي ضمن نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر.

ودلل كيروش على كلامه بقوله أنه سيواجه أقوى نسخة من منتخب إنجلترا منذ العام 1966، وهو العام الذي حققت فيه إنجلترا لقب كأس العالم، حسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأضاف كيروش أنها فرصة فريدة له وللاعبين، حيث أنه لم يسبق أن واجه المنتخب الإنجليزي خلال مشواره التدريبي الذي امتد لأكثر من 200 مباراة.

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وأشار كيروش أن فريق المنتخب الإنجليزي واقعي للغاية، وأكثر فاعلية، مؤكدًا أنه عمل سابقًا في مانشستر يونايتد مع عديد اللاعبين الإنجليز، إلا أن هذا المنتخب يعد الأقوى في تاريخ إنجلترا الحديث.

واعتبر كيروش توليه مهمة تدريب المنتخب الإيراني في كأس العالم، استكمال لما بدأه، حيث يرى أنه صنع جيلًا مميزًا لإيران في ولاياته السابقة، إذ كان يلعب في أوروبا لاعب إيراني فقط، والآن يمتلك المنتخب الإيراني 17 لاعبًا.