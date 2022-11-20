ساوث غيت: سنتسلح بالخبرة أمام إيران

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب المنتخب الإنجليزي ساوث غيت غياب لاعبيه كايل ووكر وجيمس ماديسون، عن مواجهة الغد أمام منتخب إيران في إطار مباريات المجموعة الثانية لكأس العالم 2022.

وأشار غيت أن الثنائي لا يزالان يتعافيان من إصابتهما، حيث أن جيمس لم يتدرب أي حصة رفقة المنتخب منذ الوصول إلى قطر، لكن ووكر يتعافى بشكل جيد، ويمكن أن يلعب في المباريات المقبلة، وذلك بحسب ما قاله في المؤتمر الصحفي والذي نشرت تفاصيله جريدة «الجارديان» البريطانية.

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ويعول المدرب الإنجليزي على خبرة لاعبيه، في تجاوز عقبة إيران، حيث يرى حتمية مشاركة الثنائي هاري ماجواير ورحيم ستيرلنغ.